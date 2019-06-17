Ara transferin son günü Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a uzatmada attığı gol dışında Galatasaray'da yokları oynadı.

Teknik heyet tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Yunan futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması, sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.

Mikonos'ta tatilini sürdüren tecrübeli forvet, transfer durumu ile ilgili yakın çevresine şunları söyledi: "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Geçen sezon hazır gelmedim ve istediğim performansı gösteremedim. Sezon başı kampını bekliyorum. Kampa geleceğim ve Galatasaray'da kalmak için gerekli futbolu oynayacağım."

(Sabah)