Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Galatasaray'da bu sezon bekleneni veremeyen ancak sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan Yunan forvet Kostas Mitroglou, geleceğiyle ilgili olarak yakın çevresine Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Ara transferin son günü Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a uzatmada attığı gol dışında Galatasaray'da yokları oynadı.
Teknik heyet tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Yunan futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin bulunması, sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı.
Mikonos'ta tatilini sürdüren tecrübeli forvet, transfer durumu ile ilgili yakın çevresine şunları söyledi: "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Geçen sezon hazır gelmedim ve istediğim performansı gösteremedim. Sezon başı kampını bekliyorum. Kampa geleceğim ve Galatasaray'da kalmak için gerekli futbolu oynayacağım."
(Sabah)