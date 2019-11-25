Yapay olarak elde edilen kortizon maddeleri iğne ile hastalara zerk edilmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kortizon iğnesi özellikle iltihaplı olan ya da enfeksiyon riski taşıyan bölgelere yapılmaktadır. Kortizon yan etkisi bulunan bir ilaçtır ve ancak akut seviyedeki hastalıklarda ve iltihaplı yaralar için kullanılmaktadır.

Kortizon iğnesi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir?

Öncelikli olarak vücudunda belli başlı nedenlerden dolayı kortizon seviyesi düşmüş herkes bu iğneleri yaptırmak zorundadır. Bunun hem fiziksel hem de psikolojik nedenleri olabilmektedir. Başta stres ve kaygı olmak üzere olumsuz psikolojik etkiler, çok kısa bir süre içerisinde kortizon alarmı oluşturur.

1- Romatizma hastaları: Romatizma hastalarında birçok farklı bileşen düşük seviyelere düşer. Bunun onarımı için kortizon iğnesi alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.

2- Göz hastalıkları: Uzun süreli olmamak şartıyla, daha doğru bir ifadeyle sadece birkaç adet kortizon iğnesi belli başlı göz hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak bu son çözüm olarak değerlendirilmeli, öncelikli olarak söz konusu rahatsızlıkların giderilmesi için ana tedaviler denenmelidir.

3- Alerjik rahatsızlıklar: Çeşitli böcek ve gıda alerjilerinde bu tedavi yöntemi tercih edilebilir. Bununla birlikte kimi durumlarda kurdeşen adıyla da bilinen kurtiker rahatsızlıklarının alternatif tedavisinde de bu iğnelere ihtiyaç duyulabilir. Alerjik reaksiyonların yol açtığı kimi şok durumlarında da acil tedavi olarak kortizona başvurulabilir.

4- Hormonal Hastalıklar: Cinsel fonksiyonları, uyku düzenini ve yaşam kalitesini doğrudan doğruya etkileyen kimi hastalıklarda kortizon iğnesinin yaygın kullanımı mevcuttur. Hormon seviyelerini aşağıya çekerek kronik ağrıların azaltılması hedeflenmektedir.

Kortizonun faydaları nelerdir?

1- Enfeksiyon tedavisinde etkin: İltihapları çok kısa bir süre içerisinde kurutmak kortizon yararları arasında gösteriliyor. Aynı zamanda enfeksiyonun yayılma emareleri gösterdiği bölgelerde de sıklıkla tatbik edilmektedir.

2- Kansızlığa iyi geliyor: Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular kortizonun içerisinde yer alan etkin maddelerin kansızlık sorununa da doğrudan iyi geldiğini gözler önüne sermiştir. Anemi hastalar kortizon iğneleri yaptırarak bu alandaki şikayetlerinden kurtulabilir.

3- Tümör tedavileri: Metastaz halinde yayılma riski bulunan tümörlerin risk faktörlerini en aza indirgeyen kortizon çeşitli tümör hastalıklarında da etkin olarak kullanılmaktadır.

Kortizon ve zararları

Özellikle aşırı dozda vücuda zerk edildiğinde bu ilacın ortaya çıkmaktadır. Kişiden kişiye değişmek üzere bu zararlar geçici ve kalıcı ölçeklerde vücudun çeşitli kısımlarında görülebilir.

1- Adet düzensizliği: Kadınlarda en sık rastlanan yan etkilerin başında adet düzensizliği geliyor. Kadın hastalardan bazıları iki üç ay boyunca regl olmazken, bazıları ise 28 gün içerisinde iki kere adet olabiliyor.

2- Sivilce ve kıllanma: Cilt yüzeyinde de zararları ortaya çıkan kortizon özellikle sivilce oluşumunu tetikliyor. Yüz bölgesinin birçok noktasında çıkan kıllar da hastaların genel estetiğini bozmaktadır.

3- Aşırı kilo alımı: En sık rastlanan kortizon zararları arasında kilo almak da bulunuyor. Hastalar birkaç hafta gibi kısa bir süre içerisinde on - on beş kilo birden alabilir.

Kortizon iğnesi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Birçok hastada kortizon iğnesi sonrası çeşitli yan etkiler farklı oranlarda gözlemlenebilir. Bunlar arasında en sık rastlananı küçük kızarıklıklar ve şişliklerdir. Doktorlar duruma göre yatıştırıcı etkilere sahip kremler ve losyonlar yazabilir. Aynı zamanda buz ile kompress yapmak da mevcut şişkinliklerin azaltılmasında etkili olabiliyor.

Toplamda 48 saat boyunca kortizon iğnesi yaptıranlar küvete yatmamalı ve havuza girmemelidir. Ancak ayakta kısa süreliğine duş almak herhangi bir olumsuz reaksiyona yol açmaz. Son olarak iğnenin yapıldığı yere ihtimam gösterilmelidir. Ağır yükler kaldırmak, merdiven çıkmak ve spor yapmak gibi vücudu ekstra yoran hareketlerden kaçınılmalıdır.