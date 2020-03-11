Korana Virüs Avrupa ve Dünya'da bir çok spor ve futbol müsabakasını etkilemiş durumda. Bir çok karşılaşma seyirsiciz oynanıyor ya da erteleniyor. Peki, Korona Virüs nedeniyle hangi maçlar ertelendi? Hangi maçlar seyircisiz? İşte seyircisiz oynanacak maçlar ve ertelenecek maçlar? Detaylar haberimizde...

İşte ertelenen ve seyircisiz oynanan maçlar...

- Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.

- A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

- Almanya ile İtalya A Milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

- İtalya'da 3 Nisan'a kadar tüm sportif faaliyetler iptal edildi. İtalyanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarını seyircisiz oynuyor.

- Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak. Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı...

- La Liga ve 2. Lig'de maçlar iki hafta boyunca seyircisiz oynayacak. Sevilla-Roma, Real Madrid - Inter, Barcelona - Napoli maçları seyircisiz oynanacak.

- Portekiz Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını açıkladı...

- Portekiz Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını açıkladı...

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

- ABD'de Indian Wells Tenis Turnuvası iptal edilirken, Davis Cup'ta Japonya ve İtalya'da seyircisiz olarak oynanacak.

İtalya ve İspanya'da bisiklet yarışları ertelenirken koronavirüs motor sporlarını da vurdu. Formula 1 sezonu bu hafta sonunda Avustralya'da başlayacak ancak Şangay'daki Çin Grand Prix'i iptal. Bahreyn'de ise Formula 1 yarışlarında tribünler boş kalacak.



