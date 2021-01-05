Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu 3-1 yendi.

Korkuteli Belediyespor dün Recep Gürbüz Spor Salonu'nda Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu konuk etti. Korkuteli Belediyespor ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette hatalar yapan Korkuteli, 28-25 kaybetti. Üçüncü sete iyi başlayan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı seti de 25-20 kazandı. Dördüncü seti de 25-20 alan Korkuteli maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Kılıç Silifke İdman Yurdu Voleybol Takımı ile maçı kazanan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımını tebrik etti.

Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 7 maç sonunda 18 puan ile zirve mücadelesini sürdürerek ikinciliğe yükseldi. Kılıç Silifke İdman Yurdu ise 15 puanda kaldı.

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