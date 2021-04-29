Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- KORKUTELİ Belediyespor'da teknik direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile yollar ayrıldı.

Korkuteli Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugün de yollarımız ayrıldı. Teknik direktörümüz Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Korkuteli Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız. 27.04.2021 tarihi itibarıyla teknik direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile kulübümüz ilişiğini kesmiş bulunmaktadır" denildi.

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