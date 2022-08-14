Kopenhag - Trabzonspor maçını Michael Oliver yönetecek

Trabzonspor 'un Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemi belli oldu. Kopenhag - Trabzonspor maçını İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı.

16 Ağustos Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak maçta Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi de İngiltere'den Robert Jones olacak.

Karşılaşmada VAR görevi yine İngiltere'den Stuart Attwell'de olurken AVAR'da Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett görev yapacak.

Michael Oliver, son olarak geçtiğimiz günlerde Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasındaki Süper Kupa'yı yönetmişti.