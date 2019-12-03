Konya’ya Hurtado müjdesi

Morallerin bozuk olduğu Konyaspor, Hurtado’dan gelen iyi haberle sevindi. Yeşil-Beyazlılar’ın büyük umutlarla transfer ettiği 29 yaşındaki Perulu oyuncu, geldiği günden bu yana 3 kez ağır sakatlık yaşadı.

Son olarak yazın milli takımda sakatlanan Hurtado, bu sezon ilk kez Çaykur Rizespor karşısında forma şansı buldu.

82’nci dakikada Amir Hadziahmetovic’in yerine oyuna giren Hurtado, taraftarların umudunu artırdı.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın da Hurtado’nun dönüşüne sevindiği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın özellikle gol yollarında topla buluşamayan Riad Bajic’in, Hurtado’nun dönmesiyle daha da etkili olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Kocaman’ın özelikle ligin ikinci yarısında Hurtado’dan daha çok yararlanmayı planladığı öğrenildi.