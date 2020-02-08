Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak İttfiak Holding Konyaspor takımında maçın başlamasına bir saat kala sakatlıklar ve eksikler hakkında açıklama yaptı.

Üç oyuncu kadrodan çıkarıldı

Ev sahibi takımda yapılan açıklamayan göre, Robert Mak, Volkan Fındıklı ve Ömer Ali Şahiner kadro dışı kaldı. Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle Yukatel Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Konyaspor'un Denizlispor maçı ilk 11'i şöyle

Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Guilherme Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Hurtado, Thuram