Konyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 17 Mayıs Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki grupta 7’ye 3 oyun ile devam eden idman şut çalışması ile tamamladı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic ile Fallou Diagne antrenmana katılmadı.

Konyaspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.