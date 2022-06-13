Konyaspor’da 100. yıl festivali

Süper Lig ’i bu sezon 3’üncü sırada tamamlayan Konyaspor , kuruluşunun 100’üncü yılını Medaş Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlediği festivalle kutluyor. Önceki gün başlayan festival, 19 Haziran’a kadar sürecek. Festival kapsamında her gün 3 ünlü sanatçı stat içinde ve stat dışındaki festival alanında konser verecek. Festivalin açılışında konuşan kulüp başkanı Fatih Özgökçen, takımın başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Transfer devam edecek

Avrupa’da mücadele etmeye hazırlanan İç Anadolu ekibinde transferlerin devam edeceği ifade edilirken Başkan Özgökçen bu hafta içerisinde yeni isimlerin de takıma katılmasının mümkün olduğunu söyledi.