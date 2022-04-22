18 yaşında geldiği Konyaspor ’da 6 yıldır takımın forması giyen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic’te flaş gelişme... Bosna Milli Takımı’nın da gözdesi olan Amir’le bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine teklifler ardı ardına geliyor. Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese’den geldi. İtalyanlar, Amir için tam 7 milyon Euro’luk bir öneriyle Konyaspor’un kapısını çaldı. Konyaspor, Amir’in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek.

İç piyasadan teklif yok

Bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Amir’in adı yurt içinden de takımlarla anılıyor. Galatasaray ’ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Boşnak futbolcuyla ilgili iç piyasadan ise herhangi bir teklif gelmiş değil.

Esat Soydabircan