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Konyaspor'a Amir Hadziahmetovic piyangosu

Bu sezonun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic’e Udinese’den gelen teklifin 7 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Yeşil-Beyazlılar, Bosnalı orta saha oyuncusundan kulüp tarihinin en yüksek rakamını elde edecek.

22 Nisan 2022, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Konyaspor'a Amir Hadziahmetovic piyangosu

18 yaşında geldiği Konyaspor ’da 6 yıldır takımın forması giyen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic’te flaş gelişme... Bosna Milli Takımı’nın da gözdesi olan Amir’le bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine teklifler ardı ardına geliyor. Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese’den geldi. İtalyanlar, Amir için tam 7 milyon Euro’luk bir öneriyle Konyaspor’un kapısını çaldı. Konyaspor, Amir’in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek.

İç piyasadan teklif yok

Bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Amir’in adı yurt içinden de takımlarla anılıyor. Galatasaray ’ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Boşnak futbolcuyla ilgili iç piyasadan ise herhangi bir teklif gelmiş değil.

Esat Soydabircan

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