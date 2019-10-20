Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan ve 12 puana yükselen Konyaspor, 8. haftanın kapanış maçında Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Konyaspor yakaladığı bu çıkışı devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Levan Shengelia, Deni Milosevic, Farouk Miya

Yeni Malatyaspor: Farnolle- Sakıb, Chebake, Robin, Acquah, Hadebe, Donald, Murat, Fofana, Guilherme, Jahovic

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını mutlu eden Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 mağlup oldu.

Ardından MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, Yukatel Denizlispor karşısında 5-1 galip geldi.

Malatyaspor üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor

Geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor karşısında galip gelerek, üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde kart cezalısı Ghaylen Chaaleli, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.