Trabzonspor , Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ’ın takıldığı haftada Konyaspor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Trabzonspor, aynı zamanda deplasmanda kaybetmeme serisini 21 maça çıkartacak ve kulüp rekorunu kıracak. Konyaspor ise Trabzonspor'la oynayacağı maçtan puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.

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Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Konyaspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Endri Çekici, Amir, Soner, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Trabzonspor için çifte fırsat!

Geçen sezondan bu yana ligde 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 20 maçtır kaybetmiyor. Bordo-Mavililer, bugün tam anlamıyla fırsat 90 dakikasına çıkacak. Fırtına, Beşiktaş’ın takıldığı haftada Konyaspor’u devirmesi halinde puanını 16’ya çıkartacak ve liderlik koltuğunu geri alacak. Karadeniz ekibi, namağlup rakibi Konya’ya kaybetmezse, tarihi bir rekora da imza atacak. 1981-1982 yılları arasındaki deplasman serisini yakalayan Abdullah Avcı’nın takımı, bugün Konya’yı devirip, kulüp tarihinin en uzun dış sahası serisine (21 maç) ulaşmak istiyor. Son idmanın ardından takımla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Zor bir engelle karşı karşıyayız. Kolaya çevirmek sizin elinizde. Kazanıp, hedefe bir adım daha yaklaşalım” dedi.

Gervinho ile Djaniny göreve hazır

Kasımpaşa deplasmanında sonradan oyuna girip, takıma hücum yollarında büyük hareketlilik getiren Gervinho’nun yanı sıra sakatlığını atlatan Djaniny göreve hazır. Son maçın 11’ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, iki yıldızı kulübe kozu olarak görüyor. Hem Gervinho hem Djaniny, ligde çıktıkları 3’er maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdiler.

İstatistiklerde Trabzonspor üstün

İki takım arasında bugün 41. lig maçı oynanacak. Geride kalan 40 karşılaşmada Trabzonspor’un galibiyetlerde 20’ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü. Geçen sezon Akyazı’da oynanan maçı Fırtına 3-1 kazanmış, Konya’daki 90 dakika 1-1 bitmişti.

Trabzonspor'da son dakika

Bordo-Mavili takımda Konya maçı öncesi eksik sayısı 4’e çıktı. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan’ın ardından Fode Koita da sakatlandı. Antrenmanda kalçasına aldığı darbe sonrası MR’ı çekilen tecrübeli forvetin sağ üst adalesinde, ikinci derece yaralanma tespit edildi. Koita’nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Konyaspor'da son dakika

Trabzonspor gibi ligin namağlup takımları arasında yer alan Konyaspor, 5 haftada 11 puan topladı. Yeşil-Beyazlı ekipte, Artem Kravets, Musa Çağıran ve Anicic forma giyemeyecek. İyileşen Zymer Bytyqi ise dün akşam yapılan son çalışmada yer aldı, forma giymesi bekleniyor. Konyaspor, bu sezon evinde çıktığı 2 lig maçını da kazandı.