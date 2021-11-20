Konyaspor - Rizespor maç sonucu: 3-0

Konyaspor , Süper Lig 'in 13. haftasında Rizespor 'u ağırladı.
1. dakikada Konyaspor, Bytyqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi’nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
10. dakikada Boyd’nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
33. dakikada Boyd’un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie’nin vuruşunda top üstten auta gitti.
37. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık sarı kart gördü.
37. dakikada Boyd’un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Konyaspor, Mpoku'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
68. dakikada Konyaspor'da Bytyqi sarı kart gördü.
81. dakikada Rizespor'da Holmen sarı kart gördü.
90+4. dakikada KOnyaspor, Michalak'ın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Konyaspor, Rizespor'u 3-0 mağlup etti.