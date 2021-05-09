Konyaspor İzmir’de güldü

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrılan Göztepe evinde İttifak Holding Konyaspor ’a tek golle mağlup oldu: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk takıma 3 puanı getiren golü 66’da penaltıdan Jevtovic kaydetti. 28’inci dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Yalçın Kayan’ın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Sehic gole izin vermedi. 65. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Shengelia’nın attığı şutta Atınç Nukan topa kayarak elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Sehic günündeydi

66’ncı dakikada topun başına geçen Jevtovic, topu yerden kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1 68’inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Niaye ile verkaç yapan Jahovic topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu attı, kaleci Sehic topa uzanarak kornere gönderdi.