Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor , Erzurum’daki kampını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çabukluk, taktik ve çift kale maç yaptı.

Antrenmana tedavilerine ve çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Farouk Miya ve Sokol Cikalleshi katılmazken, ısınma bölümünde takımla çalışan Marin Anicic, Alper Uludağ, Serdar Gürler, Artem Kravets, Hüseyin Biber ise daha sonra çalışmalarını ayrı sürdürdü.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.