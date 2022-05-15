Konyaspor - Hatayspor maçı (CANLI)

Topladığı 64 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında 50 puanla 11. basamakta bulunan Hatayspor'u konuk ediyor. 2 maçtır kaybeden ve 3. sırayı tehlikeye atan İlhan Palut'un ekibi, evinde kazanıp son haftaya iddialı girmek istiyor. Ligde bir iddiası kalmayan, 7 maçtır galibiyete hasret kalan Ömer Erdoğan'lı Hatay ise kötü gidişata deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maç Konya'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, zorlu maçta forma giyemiyor. Konyaspor ise kritik 90 dakikaya tam kadro çıktı.

6' Konyaspor'un Zymer Bytyqi'nin ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi, gol geçerli sayıldı.

12' Sağ kanattan kullanılan kornere arka direkte iyi yükselen Fatih'in yaptığı kafa vuruşu ceza sahasında Musa'dan döndü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Erkan Özdamar, topun Musa'nın elinde çarptığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Mame Diouf'un penaltısını Sehic kurtardı, takip eden Sadık'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

14' VAR'ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen ve penaltı anında Sadık'ın ihlal yaptığını tespit eden Erkan Özdamar, penaltının tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına geçen El Kaabi, penaltıda hata yapmadı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Konyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Konyaspor - Hatayspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Konyaspor - Hatayspor ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Oğulcan, Abdülkerim, Guilherme, Musa, Çekiçi, Michalak, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Emre, Dylan, Mehdi, Benzia, Saba, El Kaabi, Mame Diouf