Konyaspor Galatasaray VAR hakemi

Süper Lig 'de 17. hafta maçlarının hakemlerinin belli olmasının ardından karşılaşmalarda görev yapacak VAR hakemleri de tek tek atanmaya başladı. Konyaspor ile Galatasaray 'ı karşı karşıya getirecek mücadelede görev yapacak VAR hakemi de Merkez Hakem Kurulu tarafından mücadeleye saatler kala duyuruldu. MHK, Konyaspor - Galatasaray maçı esnasında Riva'daki VAR odasında görev yapacak hakemin Mete Kalkavan olacağını duyurdu.

Konyaspor - Galatasaray maçında görev yapacak AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel. Bilindiği üzere mücadeleye daha önce hakem ataması yapılmıştı. Mücadeleyi, Arda Kardeşler yönetecek. Ali Saygın Ögel ile Özgür Ertem ise yardımcı hakemler olarak görev yapacak.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI



