Konyaspor - Galatasaray canlı

Son 5 lig maçında kalesini gole kapatamayan ve bu 5 maçtan sadece 4 puan çıkartabilen Konyaspor'da tam 8 eksik var! Ömer Ali Şahiner, Farouk Miya, Alper Uludağ, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Volkan Fındıklı, Paolo Hurtado ve Samuel Edouk sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. TD İsmail Kartal'ın bu eksikler sonrası savunma merkezinde "Ahmet Çalık & Abdülkerim Bardakçı" ikilisiyle maça başlaması bekleniyor. Takımın gol umudu Artem Kravets olacak, Kravets'e desteği "Shengelia, Daci & Cikalleshi" üçlüsü verecek.

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Göztepe sonrası Trabzonspor'u da yenip 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Koronavirüse yakalandıktan sonra bir türlü istenilen fizik seviyesine ulaşamayan Ryan Babel, uzun bir aradan sonra takıma dönerken; cezalı olmasına rağmen kaptan Arda Turan, deplasman kafilesinde arkadaşlarıyla birlikte seyahat etti. Cezalı Emre Kılınç ve Marcao'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Fernando Muslera ve hastanede tedavi altında olan Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer almadı. TD Fatih Terim'in sarı kart cezası sona eren Taylan Antalyalı'ya yine orta sahada görev vermesi, onun yokluğunda ön libero oynayan Ryan Donk'un da Marcao'nun cezası sonrası yeniden stopere geçmesi bekleniyor. Hücum merkezinde, son dakika değişikliği yaşanmazsa, bir kez daha Oğulcan Çağlayan izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor'un son 3 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında tamamlandı.

- Konyaspor, Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor! (7 beraberlik - 20 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %47'lik kesim son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.