Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)
Konyaspor, Süper Lig’in 39. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen deplasmanda galibiyet arıyor. 7 maçtır kazanamayan Konyaspor ise Karagümrük karşısında galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçta ilk düdük çaldı.
Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Konyaspor, evinde sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor. Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
KONYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI
Maç başladı
Maçın11'leri
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.
Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Borini, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens.
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.