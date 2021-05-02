Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Konyaspor, evinde sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor. Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

KONYASPOR KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI

Maç başladı

Maçın11'leri

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovic, Rahmanovic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Borini, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens.

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



