Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 4 - 3 (ÖZET)

Şampiyonluk ihtimali ile Konayspor deplasmanına giden Medipol Başakşehir, büyük şok yaşadı. Düşme hattında haftaya giren İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybeden Başakşehir, rakibi Trabzonspor'un da Denizli'de puan kaybı ile avantajını korudu. Konyaspor ise bu sezon Başakşehir'e bir maçta 4 gol atan ilk takım olurken çok önemli üç puanı cebine koydu.

Başakşehir bu sonuçla 66 puanda kalırken İttifak Holding Konyaspor puanını 33 yaptı. Trabzonspor'un da kaybetmesi ile son iki haftaya 4 puan farkla giren Başakşehir, haftaya sahasında Kayserispor'u yenerse diğer maçların sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek





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Maçtan dakikalar

1.dakikada Başakşehir köşe vuruşu kazandı

Başakşehir 2.dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen ortaya kafayı Epureanu vurdu top Miya'nın eline çarptı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi

GOL! Başakşehir, Edin Visca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti

SARI KART 8.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında İrfan Can'a faul yapan Uğur Demirok hakemden sarı kart gördü

9.dakikada Crivelli ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

15.dakikada sol kanattan hızlı gelişen atakta Demba Ba ceza sahası içinde topu alamadı

GOL! Konyaspor, Farouk Miya'nın golüyle durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan gelen Alper Uludağ, penaltı noktasına doğru ortaladı uygun durumda Miya topu filelere gönderdi

Başakşehir etkili geldi! 22.dakikada sağ çaprazda topu alan Visca sol ayağıyla vurdu top az farkla auta gitti

25.dakikada sağ kanattan Çaicara ortaladı arka direkte kafayı Skrtel vurdu ama top yandan auta gitti

GOL! 28.dakikada Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in golüyle durumu 2-1 yaptı. Sağ kanattan çizgiye inen Milosevic ortaladı uygun durumda Ömer Ali vurdu ve golü attı

SARI KART 31.dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topu elle kesen Edin Visca hakemden sarı kart gördü

SARI KART 32.dakikada Başakşehir takımından Aleksic yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART 35.dakikada Konyaspor takımında topu elle kesen Milosevic hakemden sarı kart gördü

36.dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı şutu yandan auta gitti

GOL! 45.dakikada Konyaspor, Farouk Miya'nın golüyle durumu 3-1 yaptı. Ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Miya dönerek vurdu ve golü attı

İlk yarıyı ev sahibi Konyaspor 3-1 önde kapattı

İkinci yarıya Başakşehir oyuncu değişikliği ile başladı. Oyundan Aleksic çıktı yerine Elia girdi

SARI KART 48.dakikada Başakşehir takımından Epureanu yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

50.dakikada Milosevic ceza sahası dışından vurdu top yandan auta gitti

53.dakikada Ömer Ali Şahiner sağ kanattan geldi rakibini geçip vurdu top kalecide kaldı

60.dakikada sol kanattan Konyaspor korner kazandı. Ceza sahasına Ömer Ali ortaladı ama kaleci Mert çıkıp topu aldı

64.dakikada sağ kanattan Visca geldi yerden ortaladı Jonsson topu kayarak uzaklaştırmak istedi ayağında seken top eline çarpıp yöne değiştirdi. Başakşehirli oyuncular penaltı itirazında bulundu ancak VAR incelemesi sonucu Cüneyt Çakır devam kararı verdi

68.dakikada sağ çaprazdan Milosevic geldi sert vurdu top yandan auta gitti

GOL! 69.dakikada Başakşehir, Demba Ba'nın kafayla attığı golle farkı bire indirdi: 3-2. Sol kanattan Visca çizgiye kadar indi ortasına kale sahasında Demba Ba kafayı vurdu ve golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada Başakşehir'de oyundan İrfan Can çıktı yerine Robinho girdi

75.dakikada ceza sahası içinde topu alan Demba Ba dönerek vurdu şutunu kaleci Ertuğrul kontrol etti

GOL! 76.dakikada Başakşehir, Elia'nın attığı golle durumu 3-3 yaptı. Sağ kanattan Çaicara geldi çizgi üzerinde topu son anda kayarak çevirdi arka direkte Elia sol ayağıyla vurdu ve golü attı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 80.dakikada Konyaspor'da oyundan Milosevic çıktı yerine Thuram girdi

GOL! 86.dakikada Konyaspor, Skubic'in golüyle durumu 4-3 yaptı. Jonsson orta alanda topu taşıdı yerden bıraktı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Skubic plase bir vuruşla golü attı

Mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazanmayı başardı