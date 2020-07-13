Başakşehir'in kalan 2 maçı... (Başakşehir 2019-2020 fikstür)
Süper Lig’de heyecan dorukta. Ligin zirvesi, ateş hattıyla karşı karşıya. Lider Başakşehir, Konya deplasmanına çıktı. Trabzonspor'un 4 puan önünde olan Başakşehir, Konyaspor'a 4-3 kaybetti. Başakşehir, Trabzonspor'un kaybettiği haftada kazansa şampiyonluğunu ilan edecekti. Başakşehir'in kalan 2 maçı ve fikstürü haberimizde.
Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan yitiren turuncu-lacivertlilerde aynı zamanda bu mağlubiyetle ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 19. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, uzun bir aradan sonra yenilgiyle tanışmış oldu.
Başakşehir, bunun yanında bu sezon ilk defa bir maçta kalesinde dört gol gördü.
Lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alan Trabzonspor'da taraftarlar en önemli rakipleri olan İstanbul ekibinin fikstürünü google üzerinden araştırıyor.
Başakşehir'in kalan 2 maçı...
Önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olacak olan Başakşehir, son hafta Kasımpaşa deplasmanında sezonu tamamlayacak.