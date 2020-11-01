Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Demba Ba'dan yoksun maça başlayan Başakşehir, 12. dakikada da bir diğer golcüsü Enzo Crivelli'yi kaybetmesine rağmen Jevtovic'in kendi kalesine ve Aleksic'in attığı gollerle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Tek golünü 69. dakikada Artem Kravets'in attığı Konyaspor, 21. dakikada da Skubic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

3'te 0 ile açtığı Süper Lig sezonunda üst üste 3. galibiyetini elde eden Başakşehir, 7. maçlar sonunda puanını 10'a yükseltirken bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini alan Konyaspor ise 6. maçı sonunda 6 puanda kaldı.

İki takımın da eksiklerinin dikkat çektiği karşılaşma öncesinde Konyaspor'da Ömer Ali, Musa Çağıran ve ateşi yükselen Ahmet Çalık maç kadrosundan çıkarılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Gol VAR'a takıldı

4. dakikada Başakşehir'de Enzo Crivelli, tek pasla sağ kanattaki Aleksic'i gördü. Sonrasında Aleksic'in ceza sahasına çevirdiği topta Enzo Crivelli topu ağlara gönderdi. Fakat yapılan VAR incelemesi sonucunda Aleksic'in ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

SARI KART | 7. dakikada Konyaspor'da Guilherme, Edin Visca'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

Crivelli devam edemedi!

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 12. dakikada Başakşehir'de Enzo Crivelli bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin yardımlarıyla sekerek kenara gelen Crivelli'nin yerine 14. dakikada Giuliano oyuna dahil oldu.

PENALTI | 19. dakikada Konyaspor'da sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Farouk Miya, Aleksic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 21. dakikada Konyaspor'da Skubic'in kullandığı penaltıyı kaleci Mert Günok kurtardı.

SARI KART | 21. dakikada Başakşehir'de rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'e arkadan yaptığı hareket sonrası Alper Uludağ, sarı kart gördü.

29. dakikada Konyaspor'da Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Adil Demirbağ, altı pas üzerinden kafayla vurmayı başarsa da top üstten dışarı gitti.

39. dakikada Başakşehir'de Aleksic'in savunma arkasına attığı topta Edin Visca, altı pasın sağ çaprazı üzerinden sert bir vuruş yaparken Konyaspor kalecisi Sehic, topu çıkarmayı başardı.

Sehic'ten bir kurtarış daha!

44. dakikada yine Aleksic, savunma arkasına bu kez Giuliano'yu kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun karşı karşıya aptığı vuruşu, yine Sehic çıkardı.

GOL | 45. dakikada Sehic'in çıkardığı top sonrası kullanan kornerde ön direkte Rafael topu arka direğe yükseltirken arka direkte Konyaspor'dan Jevtovic'in yaptığı ters vuruş ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konyaspor'da ikinci yarı öncesi Oğuz Kağan Güçtekin, Levan Shengelia ve Alper Uludağ oyundan çıkarlarken Paolo Hurtado, Sokol Cikalleshi ve Samuel Edouk oyuna girdiler.

İkinci yarı başladı.

SARI KART | 55. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç, Konyaspor'dan Hurtado'yu formasından çekti ve sarı kart gördü.

56. dakikada Konyaspor'da Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte Sokol Cikalleshi'nin yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

GOL | 58. dakikada Başakşehir, sol kanattan korneri paslaşarak kullandı. Visca'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu, Sehic çıkarsa da dönen topdta Skrtel'in altı pas içinde çevirdiği topu kale önünde Aleksic tamamladı ve fark 2'ye çıktı: 0-2.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Başakşehir'de İrfan Can Kahveci çıkarken Mehmet Topal oyuna giren isim oldu.

GOL | 69. dakikada Konyaspor, kalabalık geldi. Sol kanattan Guilherme'nin yaptığı ortada Skubic, topu Cikalleshi'ye bıraktı. Cikalleshi'nin şutunu Mert Günok çıkarsa da altı pasta Kravets, topu ağlara yolladı: 1-2.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Konyaspor - Başakşehir ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli



