Konyaspor-Asteras Tripolis maçında gol sesi çıkmadı

Konyaspor, Hollanda kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı.

25 Temmuz 2019, Perşembe 23:38
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Konyaspor-Asteras Tripolis maçında gol sesi çıkmadı

İkinci etap kamp çalışmalarına 3 Ağustos'ta Hollanda'da başlayan Konyaspor, Yunanistan Ligi ekipleriden Asteras Tripolis ile hazırlık maçında karşılaştı.

Yeşil beyazlı ekip karşılaşmaya Serkan, Skubic, Ali Turan, Kadir Kaan Özdemir, Alper Uludağ, Jevtovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Mücahit Can Akçay, Erdon Daci, Riad Bajic ilk 11'i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Yeşil beyazlılar ikinci yarıya 7 değişiklikle başladı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmazken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.


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