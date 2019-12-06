Konyaspor Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Çamdalı ile karşılıklı olarak anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

06 Aralık 2019, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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Konyaspor Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı

Son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. 13 haftası geride kalan ligde topladığı 13 puanla düşme hattının hemen üstünde 14. sırada yer alan Konyaspor'da takım kaptanlarından Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

Konyaspor, 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Konyaspor ile mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan Ali Çamdalı, bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulmuştu.

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