Süper Lig’in 34. ve son hafta karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Son iki haftada şampiyon Başakşehir ile ikinci Trabzonspor'u 4-3'lük skorlarla deviren Konyaspor geçen hafta ligde kalmayı garantilemişti. Rahat bir nefes alan Yeşil- Beyazlılar, bu zorlu geçen sezonu yine galibiyetle tamamlayı planlıyor. Aytemiz Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü oynayacağı Trabzonspor maçının provasını yapacak. Galatasaray'ın Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından Alanyaspor'a 5.'lik şansı doğdu. Erol Bulut'un öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılması halinde sezonu 5. sırada tamamlayacak.

Konyaspor - Alanyaspor maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Serkan Tokat yönetecek. beIN Connect'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Cisse