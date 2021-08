Konami Digital Entertainment, B.V. bugün yaptığı açıklamayla Castlevania: Grimoire of Souls adlı yeni oyununun çok yakında Apple’ın 2000’den fazla Premium oyun içeren, üyeliğe dayalı oyun servisi Apple Arcade’e özel olarak yayınlanacağını duyurdu. Apple bu hizmetiyle sadece yeni oyunları değil aynı zamanda ödül almış ve App Store’da tüm zamanların en çok sevilenleri arasına girmeyi başarmış oyunları da içeren zengin bir koleksiyonu tamamen reklamsız ve ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.

Castlevania hayranlarının tanıdığı ve çok sevdiği klasikleşmiş 2D aksiyona dayalı ve 60 farklı seviyeye sahip Grimoire of Souls, kullanıcılara Castlevania'nın çok sevilen ve her biri kendine özgü, özel yeteneklere sahip beş kahramanından birini seçme fırsatı sunacak. Bu karakterler sırasıyla Castlevania: Symphony of the Night’tan tanıyıp sevdiğimiz Alucard, orijinal Castelvania’nın unutulmaz kahramanı Simon Belmont, Castlevania: Rondo of Blood’un gözüpek vampir büyücüsü Maria Renard, Castlevania: Portrait of Ruin’in ünlü cadısı Charlotte Aulin ya da Castlevania: Order of Ecclesia’nın semboller kraliçesi Shanoa.

Oyuncular, dilerlerse kendi oyun tarzlarına en uygun karakterde ustalaşabilecek ya da her karaktere göz atıp önlerindeki seviyeye en uygun olanı kullanmayı seçebilecekler. Oyunda ayrıca günlük/haftalık görevler de bulunacak.

Serinin yaratıcıları Ayami Kojima ve Michiru Yamane de Grimoire of Souls'un geliştirme süreçlerinde yer aldılar. Castlevania: Symphony of the Night, Castlevania: Aria of Sorrow ve diğer Castlevania oyunlarındaki çalışmalarıyla tanınan Kojima, Grimoire of Souls'da tanıtılan yeni ve kilit önem taşıyan karakterleri tasarladı. Castlevania: Symphony of the Night ve Genso Suikoden III için unutulmaz melodiler yaratan Yamane ise oyunun ana temasını besteledi.

Grimoire of Souls 16 dilde oyuncularla buluşacak. Bu diller, İngilizce, Fransızca, Kanada Fransızcası, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Brezilya Portekizcesi, Felemenkçe, Arapça, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Korece ve Japonca. Oyun iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple TV'de oynanabilecek ve hem oyun kolu hem de klavye desteğiyle gelecek.