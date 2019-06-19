Komplo teorisyenleri Froome'un kazasının sahte olduğunu öne sürdü
Criterium du Dauphine’de geçirdiği kaza sonrası ameliyata alınan ve 48 saat yoğun bakımda kalan Britanyalı sporcu Chris Froome, geçtiğimiz günlerde kaza sonrası ilk fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın yayınlanmasının ardından başlayan tartışmada, Froome’u numara yapmakla suçlayanlar oldu.
Vücudunda kazaya dair hiçbir izin olmadığı görülen Froome ile ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda kazanın sahte olduğuna dair görüşler yer aldı.
Cycling.today ‘de yer alan habere göre, Froome’un bir doping testinden ya da doping ile ilgili bir spekülasyondan kaçmak için bu kazayı yapmış olabileceği öne sürülüyor.
Chris Froome’dan yalnızca birkaç gün sonra pist yarışı esnasında kaza geçiren ve benzer bir şekilde uyluk kemiğini, kaburga ve köprücük kemiğini kıran Amerikalı bisikletçi Phil Gaimon ile karşılaştırılan Britanyalı bisikletçinin, numara yaptığına dair söylentiler çevrimiçi ortamda yayılmaya devam ediyor.
(Cyclist)