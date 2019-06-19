Vücudunda kazaya dair hiçbir izin olmadığı görülen Froome ile ilgili olarak Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda kazanın sahte olduğuna dair görüşler yer aldı.

Cycling.today ‘de yer alan habere göre, Froome’un bir doping testinden ya da doping ile ilgili bir spekülasyondan kaçmak için bu kazayı yapmış olabileceği öne sürülüyor.

Chris Froome’dan yalnızca birkaç gün sonra pist yarışı esnasında kaza geçiren ve benzer bir şekilde uyluk kemiğini, kaburga ve köprücük kemiğini kıran Amerikalı bisikletçi Phil Gaimon ile karşılaştırılan Britanyalı bisikletçinin, numara yaptığına dair söylentiler çevrimiçi ortamda yayılmaya devam ediyor.

(Cyclist)