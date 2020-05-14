Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 26. hafta oynanacak maçta Köln, Mainz'i konuk edecek. 26 puanla 15. sırada yer alan Mainz'in kazanmaktan başka çaresi yok. 32 puanla 30. sırada bulunan Köln ise Avrupa iddiasını sürdürmek için rakibini devirmek zorunda. İki takım arasında oynanan ilk maç Mainz'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Köln ile Mainz arasında oynanan 17 Bundesliga maçında tek deplasman galibiyetini 2016 yılında 3-2 ile Köln almıştı. Köln'e konuk olduğu sekiz Bundesliga maçında galibiyet alamayan Mainz (4B 4M), başka bir rakibine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.

Köln - Mainz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Mayıs Pazar günü RheinEnergie'de oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen ekranlara gelecek mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Futbolcular sahada birçok yeni kurala uymak zorunda

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.