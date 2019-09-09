‘Kolej Havası’ taraftarla buluştu

Beşiktaş’ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı dönemi anlatan, ‘Kolej Havası’ vizyona girdi.

09 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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‘Kolej Havası’ taraftarla buluştu

Beşiktaş’ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı efsane dönemine odaklanan, ‘Kolej Havası’ belgeseli vizyona girdi.

Filmin yapımcısı Suzan Güverte, yönetmeni Sertan Ünver ve Beşiktaş’ın unutulmaz kaptanı Rıza Çalımbay, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Ankara’da düzenlediği etkinlikte taraftarla bir araya geldi.

Çalımbay, film gösterisinin ardından yaptığı konuşmada, “Bizi yeniden o unutulmaz günlere götürdükleri ve o anları bir kez daha yaşattıkları için Kolej Havası filmi ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.  



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