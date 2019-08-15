Kolarov bıktırdı, rota Durmisi!

Fenerbahçe, aylardır süren Aleksandar Kolarov girişimlerinden bir türlü sonuç alamadı. Roma, inatla satmak istemediği Sırp yıldız için son olarak, “7 milyon Euro verirseniz, Kolarov’u alabilirsiniz” mesajını gönderdi. Transfer çıkmaza girdi. Bunun üzerine Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi. Corriere della Sera Gazetesi, Lazio’da forma giyen Riza Durmisi’nin transferi için tarafların birçok konuda anlaşmaya vardıklarını yazdı.

‘Zorunlu’ olmasın!

İtalyan basınında yer alan çeşitli haberlerde ise transferin bitmesinin önünde tek bir engel kaldığı kaydedildi. Buna göre Lazio, Durmisi’yi ‘satın alma garantisi’yle kiralamak istiyor. Fenerbahçe cephesi ise ‘satın alma opsiyonu’yla işi bitirmek istiyor. İtalyanlar’a göre taraflar bu konuda da kısa sürede anlaşmaya varacak.

İngilizler’den Rojo iddiası

Ersun Yanal, Kolarov transferinin gerçekleşmesi halinde tecrübeli oyuncuyu hem sol bekte hem de stoperde kullanmayı planlıyordu. İngiliz medyası, her iki bölgede de oynayabilen bir başka ismin Fenerbahçe’nin radarında olduğunu öne sürdü: Marcos Rojo... Daily Mirror Gazetesi, Manchester United’ın Maguire transferi sonrası tamamen gözden çıkarttığı Arjantinli oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığını yazdı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece 6 resmi maçta, 256 dakika şans bulabilmişti.