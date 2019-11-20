Kolajen, cilt bakımını önemseyen kişiler için zengin proteinler olarak tanımlanabilir. İnsan vücudunda oldukça fazla olan kolajenler, tırnak, deri, saç ve daha birçok organın yapı taşını oluşturuyor. Bu protein, genel anlamda organ veya dokuların canlı kalmasında önemli bir rol oynuyor.

Kolajen nedir?

Kolajen ne demek sorusuna, kısaca insan vücudunda esnekliği ve canlılığı kazandıran protein şeklinde cevaplayabiliriz. Yeterli kolajen proteine sahip olanlar veya besinlerden bunları alanlar, diğer kişilere oranla çok daha genç yaşlanıyor. Başta derimiz olmak üzere, tırnak, saç, kemiklerde bulunan bu protein, organların yaşlanmasını önleyip, canlı kalmasına yardımcı oluyor. Peki, bu kadar önemli olan bir proteini hangi gıdalardan, besinlerden sağlayabiliriz. Tüm bunların cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kolajen içeren gıdalar nelerdir?

Sizde cildinizin erkenden kırışmasına engel olmak istiyorsanız, kolajen içeren besinleri sıkça kullanmalısınız. Burada yer vereceğimiz gıdaları tüketerek kolajen protein desteği alabilirsiniz.

1- Koyu yapraklı sebzeler:

Kolajen bakımından zengin besinler arasında ilk sırada, koyu yapraklı sebzeler yer alıyor. Lahana, ıspanak ve pazı gibi C ve A vitamini içeren bu besinler, vücudun kolajen dengesini sağlamasına yardımcı oluyor.

2- Yaban mersini:

Vücudunuzun durmadan kolajen üretmesini istiyorsanız, yaban mersinini mutlaka tüketmeye özen gösterin.

3- Sarımsak:

Yapılan araştırmalarla kolajen üretimine yardımcı olduğu tespit edilen sarımsağı, yediğiniz yemeklerden eksik etmemeye çalışın. Haftada en az 2 defa sarımsak tüketirseniz, vücudunuzun daha geç yaşlandığını fark edebilirsiniz.

4- Fasulye:

Fasulyeyi sevmeyen insan sayısı oldukça düşüktür. Peki, fasulyenin kolajen üretiminin artmasına önemli bir gıda olduğunu biliyor muydunuz? Artık öğrendiğinize göre, tüketimini asla ihmal etmeyin. Ne de olsa her şey genç kalmak için!

5- Kırmızı meyveler ve sebzeler:

Hücrelerde DNA hasarını önleyen kırmızı sebze ve meyveler, vücudun kolajen üretmesinde de önemli yardımcı gıdalardır. Kırmızı elma, domates, çilek, şeftali, kırmızı biber...

6- Avokado yağı

Önemli bir omega 3 asidi ve E vitamini deposu olan avokado yağı, insan vücudunun kolajen üretimine başlaması için önemli bir gıdadır.

Kolajen neden gereklidir?

Kolajen içeren gıdalar listesinde daha pek çok besine yer var. Fakat yukarıda saydıklarımız, kolajen üretimini o kadar hızlandırıcı etkiye sahip ki beliritleri kısa süre içerisinde görülebiliyor. Peki, ama biz neden bu kolajen proteinine ihtiyaç duyarız?

İnsan vücudu, derisi yaş aldıkça kırışmaya veya buruşmaya başlar. Bu buruşmalar, insanın daha yaşlı görünmesine yol açar. Elbette piyasada 'yaşlanmayı önleyen' yapay ürünler bulabilirsiniz. Bunların kısa süreli etkilerini de görebilirsiniz. Ancak ilerleyen yaşlarda bu ürünler vücuttaki hücrelerin genlerine işleyerek, hücre ölümüne yol açar. Bu da hücrelerin azalmasına, kendilerini asla yenileyememesine neden olur. Hücre ölümlerinin sık yaşandığı bir ciltte aşırı buruşma ve kırışma meydana gelir.

Doğal besinlerden faydalanarak, yani doğal kolajen proteinleri içeren gıdalar kullanarak gerçekten yaşlanma etkilerini önleyebilirsiniz. Kolajen, vücudun kendisini yenileyerek canlı tutmasına yardımcı olmanın yanında, dengeyi de sağlar. Sağlık için vazgeçilmezdir.

Kolajen başka nerelerde var?

Yukarıda kolajen arttırıcı besinler hangileriyse sıraladık. Bunları tüketmeniz halinde, vücut kolajen dengeniz sağlanacak, kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Bunların dışında, A vitamini içeren tüm besinlerde, soya ve soya ürünlerinde kolajen var. Ayrıca üzüm çekirdeği, ebe gümeci, C vitamini içeren tüm meyve sebzelerde yeterli kolajen proteini bulunuyor.

Kolajen üretimini artıran bu ürünleri tüketirken, bu proteinin yok olmasına neden olan sigaradan mutlaka uzak durmalısınız. Öyle ki kolajen proteinlerinin en büyük düşmanı, sigaradır. Cildinizi ve sağlığınızı düşünüyorsanız, sigaradan uzak durup, kolajen içeren tüm besinleri rahatlıkla tüketebilirsiniz.