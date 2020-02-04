Kol Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Neden Olur?

Kol ağrısı, kolda bulunan kemiklerin, kasların ve eklemlerin, iltihaplanması veya zarar görmesi nedeniyle meydana gelir. Bazı ağır sporlar, kolların sürekli çalıştırılması ve ağır yüklerin kol gücüyle kaldırılması, kol ağrılarına neden olabilir. Kol ağrısı hakkında tüm soruları sizler için araştırdık.

Kol Ağrısı Neden Olur?

Kol ağrısı birçok faktöre bağlı olarak gelişebilir. Genel nedeni, kaslarda meydana gelen zedelenme veya zorlanmadır. Ağır yük kaldırmak kol ağrısının nedenlerinden birisidir. İşte kol ağrısının bazı nedenleri şöyle sıralanır.

- Kol, bilek veya ellerde meydana gelmiş olan kırıkları, kol ağrısı nedeni olabilir. Bu tip durumlar, dayanılmaz acılara neden olur. Doktora acilen gitmek gereklidir.

- Boyun fıtığının olması.

- Sinir sıkışması ve çıkık dirsekler nedenler arasındadır.

- Zorlanma veya meydana gelen burkulmalar, kol ağrısının nedenleri arasındadır.

- Sıkışan veya ezilen sinirler kol ağrısı nedenleri içerisindedir.

- Tendonlarda iltihaplanmalar meydana gelmiş olması.

- Ağırlık kaldırma durumunda yaşanan kas yaralanması veya incinme durumları.

Kol ağrısının nedenleri bu şekildedir. Bunlar gibi pek çok faktör, kol bölgesinde meydana gelen ağrıların nedenleri arasında sayılabilir. Kol ağrısının fazlalaşması durumunda, doktora gitme ihmal edilmemelidir. Kol ağrısı bazı ciddi rahatsızlıkların nedeni olabilir. Ağırının sürekli tedavilerle kontrol altına alınması gerekebilir.

Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

Kol ağrısı için birinci yol uzman hekimle görüşme sağlamaktır. Kol bölgesinde yaşanan sinir sıkışmaları veya burkulmalarda, bazı yöntemler uygulanabilir. Kol ağrısı yaşayan kişileri, il öncelikleri, ağır işlerden uzak durmaları, kollarını yeteri kadar dinlendirmeleri gerekebilir. Kol ağrılarında yapılabilecek bazı uygulama yöntemleri şu şekildedir.

Buz Tedavisi: Ağrıyan bölgeye günlük 3 kere buz torbaları konulabilir. Buz uygulamasının her sefer için en fazla 15 dakika bekletilmesi gerekir. Buz tedavisi uygulamasında kol daha çok ağrımaya başlarla, uygulama derhal bırakılmalı ve doktora gidilmelidir.

Dinlenme: Kol ağrıları için yapılabilecek en önemli uygulama, dinlenmektir. Kişi kol gücüyle iş yapıyorsa, bunlara biraz ara vermelidir. Aynı şekilde elin sıklıkla çalışmasını sağlayan işlemlerden bir süre uzak durulması gerekebilir.

Bandaj: Bandaj yardımıyla özellikle ağrıyan bölgenin sarılması gerekebilir. Çok fazla sıkıştırma yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksekte Tutma: Kol ağrısını geçirme yöntemlerinden birisi, onları mümkün olduğu kadar kalp seviyesinin üzerinde tutmaktır.

Tüm bu yöntemler, kemik ağrılarında ve sinir sıkışmalarında yapılabilir. Bunlardan farklı kol ağrısı yaşanırsa, müdahale edilmeden doktora gidilmesi gerekir.

Sol Kol Ağrısı Nedir, Nasıl Geçer?

Sol kol ağrısı, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Darbe alınması, stres, eklemlerde sorunlar, kas dokularında yırtılma veya yaralanmalar nedenler içerisindedir. Sol ağrısında dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise kalple olan bağlantılardır. Çünkü bazı sol kol ağrılarında, kalpten kaynaklı sorunlar oluşmuş olabilir. ,

Bu nedenle vakit kaybetmeksizin doktora başvurmak önemlidir. Sol kol ağrısını geçirme yöntemleri genellikle doktora başvurmakla alakalıdır. Sol kolu ağrıyan kişinin zaman kaybetmeden doktora başvurması ve şikayetlerini tümüyle anlatması gerekir. Sol kol ağrısında ayrıca bazı basit tedavi yöntemleri uygulanabilir. Kollar kal hizasının üzerinde uzatılabilir. Bu torbasıyla ağrı olan bölgeye uygulama yapılabilir.

Sağ Kol Ağrısı Nedir, Nasıl Geçer?

Sağ kolda meydana gelen ağrılar, sol kola göre biraz daha tehlikesizdir. Bunun nedeni elbette sol kolun, kalple olan bağlantılarıdır. Ancak bu sağ kol ağrılarının önemsiz olduğunu göstermez. Olası ağrı için doktora başvurmak için son derece önemlidir. Evde bazı yollar denenerek sağ kol ağrısı tedavi edilebilir.

- Buz koyularak ağrının dinmesi sağlanabilir. Buz ağrıya neden olursa, anında kesilmelidir.

- Sağ kolun kalbin hizasının üzerinde olmasına dikkat edilmesi gerekir.