Obradovic’in yerine antrenörlük görevine Igor Kokoskov’u getirir getirmez, transferde hızlı bir şekilde yol alan Fenerbahçe Beko, teknik kadrosunu da açıkladı. Obra döneminde olduğu gibi, Kokoskov’un ilk yardımcı antrenörü yine değişmedi. Obra’nın gidişinde antrenörlük adayları arasında da ismi geçen Erdem Can, daha önce olduğu gibi takımın ilk yardımcı antrenörü oldu.

Trifunovic’i getirdi

Kokoskov ikinci yardımcı antrenörlüğe ise 2017’de Slovenya’ya tarihi Avrupa şampiyonluğunu yaşattığı dönemde yanında yer alan Radovan Trifunovic’i getirdi. Teknik kadrodaki diğer isimler; 3. Yrd. Antrenör: Serhan Aydanarığ, Yrd. Antrenör ve Video Koordinatörü: Berkay Oğuz, Yrd. Video Koordinatörü: Alp Timuçin Yener, Kondisyoner: Predrag Zimonjic, İlker Belgutay, Takım doktoru: Ahmet Kulduk, Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal, Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca.