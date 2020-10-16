Koeman ‘Messi’yi kaptı

İspanyol devi Barcelona'nın teknik direktörü Ronaldo Koeman’ın, Luis Suarez’in gönderilmesi sonrası Lionel Messi ile arasının nasıl olacağı merak konusuydu. Takım içinde birçok konuda memnuniyetsiz olduğu konuşulan Messi’yi Koeman’ın, ilk 3 hafta gerek idman teknikleri gerekse kurduğu iletişim sayesinde tatmin ettiği bildirildi. Arjantinli yıldızın, artık daha keyifli olduğu söyleniyor.