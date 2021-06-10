Gençlerbirliği takımının deneyimli oyuncusu Bogdan Stancu hakkında flaş bir transfer haberi gündeme geldi. Spor Toto 1.Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un listesinde Rumen oyuncu da var

Özgür Kocaeli sitesinde yer alan habere göre; Kocaelispor'un Rumen forvet Bogdan Stancu ile ilgilendiği, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da bu transfere olumlu bakması durumunda görüşmelerin hemen başlayacağı belirtildi.

Stancu Süper Lig 'de 85 gol attı

Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Stancu geride kalan dönemde 85 gole imza attı. Stancu ayrıca Gençlerbirliği ile2018-19 sezonunda 1.Lig'de 14 maça çıkıp 5 gol atmıştı