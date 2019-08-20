Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİSPOR ile Sakaryaspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Kocaelisporlu taraftarlar kent merkezinde meşaleler yakıp solganlar attı.

Kocaelispor 2 hazırlık maçıyla Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma bugün saat 20.00'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde kalabalık bir taraftar gurubu meşalelerini yakarak sloganlar eşliğinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi'nde gösteri yaptı. Meşale dumanları tüm caddeyi kaplarken taraftarlar takımları için hep bir ağızdan tezahürat yaparak Sakarya’ya gitmek için yola çıktı. Caddede alışveriş yapan vatandaşlar ise taraftarları alkışlayarak Kocaelispor'a destek verdi.

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