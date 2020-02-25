Malatya Bayanlar Futbol Takımı’nın sponsorluğunu yürüten Kotex, kadın futboluna odaklı sosyal girişim Kızlar Sahada ile bir iş birliği yaparak etki alanını 5 şehre çıkarıyor.

Kotex, Kızlar Sahada iş birliğiyle Malatya’nın yanı sıra Kayseri, İstanbul, Denizli ve Ordu’daki kadın futbolu kulüplerinin A takımlarına destek vermeye başlıyor. Kızlar Sahada ekibinin yürüteceği program kapsamında Kotex, toplam 5 şehirde yer alan Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. ve 3. liglerinde profesyonel olarak rekabet eden kulüplere sponsor oluyor.

Kotex ve Kızlar Sahada ekipleri projenin ilk aşamasında 19 Şubat’ta Kayseri, 21 Şubat’ta Malatya’yı ziyaret etti. Ziyaretler, 25 Şubat’ta Denizli ile devam etti. Sıra 27 Şubat’ta İstanbul’da. Etkinliğin ev sahipliğini İstanbul Okan Üniversitesi yapacak. Üniversitenin Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı ve Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta ve Kalben de yeni takımların yönetici, teknik personeli ve oyuncularıyla tanışacağı toplantıya eşlik edecek.