Kızılyıldız - Baskonia maç sonucu: 90-73

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Kızılyıldız, ikinci hafta mücadelesinde Baskonia'yı konuk etti. Sırp ekibi, güçlü rakibi karşısında 90-73'lük skorla flaş bir galibiyet aldı.

Kızılyıldız'da Jordan Loyd; 30 sayı, 6 asist ile yıldızlaşırken Marko Simonovic de 16 sayı üretti. İki oyuncu da geride bıraktığımız sezonu Baskonia'nın şampiyonluğa ulaştığı İspanya Ligi'nde geçirmişlerdi.

Baskonia'da ise Rokas Giedraitis 26 sayıyla takımının en skoreri olurken Luca Vildoza 13, Achille Polonara 10 sayı ile oynadı.