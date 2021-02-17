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Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maç sonucu: 0-1

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkışa geçen Kızılcabölükspor, iç sahada Antalya Kemerspor'a tek golle mağlup oldu.

17 Şubat 2021, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maç sonucu: 0-1

Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 78'inci dakikasında sahne alan Mesut, attığı golle konuk Antalya Kemerspor'a galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 21 puanda kaldı, Akdeniz ekibi ise 20 puana yükselip ateş hattından çıktı. 

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Recep Gündüz (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan (x) (Dk. 58 İlyas x) - Kadir (xx), Hayrettin (x), Hamit (xx), Erdem (x), Mustafa (x) (Dk. 56 Can x), Ömürcan (x) (Dk. 56 Semih x), Atalay (xx) (Dk. 56 Alpay x), Abdullah (x) (Dk. 83 Şefik), Ozan (xx), Oğuzhan (x)

ANTALYA KEMERSPOR: Nihat (xxx) - Caner (x) (Dk. 9 Mustafa xx), Evren (xxx), Berkay (xxx), Mert (xx) (Dk. 86 Rıdvan), Mesut (xxx) (Dk. 87 Okan), Ramazan (xxx), Sevcan (xx) (Dk. 68 Cem x), Umut (xx), Seyit (xxx), Talha (xx) (Dk. 67 Yusuf x)

GOL: Dk. 78 Mesut (Antalya Kemerspor)

SARI KARTLAR: Abdullah, Semih, Alpay (Kızılcabölükspor) - Evren, Talha, Mert (Antalya Kemerspor)

DHA

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