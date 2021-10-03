Kızılcabölükspor-Altındağspor maç sonucu: 2-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Kızılcabölükspor, konuk ettiği Altındağspor'la iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Ege ekibi 29'uncu dakikada Kıvanç'la golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Altındağspor 47'inci dakikada Alperen'in ayağında tabelayı eşitledi. Kızılcabölükspor 78'inci dakikada Mehmet Akif'le bir kez daha üstünlük sayısını bulurken, konuk takım 84'üncü dakikada Kaan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Emre Can söyledi: 2-2. Kızılcabölük bu sonuçla 5 maçta 2 puanda kaldı.

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Emre Bulut (xx), Gökmen Çambel (xx), Kaan Kaya (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) - Mustafa Acar (x), Ali (xx), Mustafa Altun (x) (Dk. 70 Furkan Çetin x), Adem (x), Furkan Çetinkaya (x) (Dk. 69 Mehmet Kaan x), Anıl (x) (Dk. 69 Alpay x), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 88 Tekin), Özgür (xx), Vedat (xx), Kıvanç (xxx) (Dk. 77 Yiğit x)

ALTINDAĞSPOR: Gökhan (x) - Kaan (x), Hüseyin (xx) (Dk. 46 Ali Eren x), Gürkan (xx), Bayram (x) (Dk. 46 Hakan x), Efe Can (x) (Dk. 81 Emre Can), Fatih (x) (Dk. 46 Yaşar x), Erkut (x) (Dk. 80 Gürol), Alperen (xxx), Muzaffer (xx), Aybars (xxx)

GOLLER: Dk. 29 Kıvanç, Dk. 78 Mehmet Akif (Kızılcabölükspor), Dk. 47 Alperen, Dk. 90 Emre Can (Altındağspor)

SARI KARTLAR: Özgür, Anıl, Adem (Kızılcabölükspor), Kaan, Erkut, Yaşar (Altındağspor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Kaan (Altındağ)

DHA