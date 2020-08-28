Kızılcabölükspor 8 iç, 4 dış transfer yaptı

TFF 1'inci Lig'deki Altınordu'nun pilot takımı olmak için devir görüşmeleri 1 yıl ertelenen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, transferde imzaları art arda attırıyor. Daha önce teknik direktör Ali Yalçın'la sözleşme yenileyip Amaç Ulaş Bayram, İlyas Ural, Semih Durmuş, Polat Ertek, Serkan Özen ve Tarık Emre Arslan ile yollarını ayıran Denizli temsilcisi, 8 iç, 4 dış transfer yaptı.

İç transferde Ertuğrul Yıldırım, Oğuz Aksoy, Ozan Şamiloğlu, Abdullah Altıntaş, Abdullah Çınar, Yasin Yılmaz, Ümit Hatipoğlu ve Asil Kaan Eryılmaz ile yeniden anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Denizlispor 'dan daha önce 2018-19'da kadrosunda yer alan sağ bek Emre Sağlık ile 21 yaşındaki stoper Kadir Kurt'u 1 yıllığına kiraladı. Kızılcabölük, Elazığ Belediyespor'dan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hayrettin Cengiz'le 1, 1928 Bucaspor'dan 17 yaşındaki orta saha Can Bayırkan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mekik'te yeni sezon öncesi antrenmanlar sürüyor.

DHA