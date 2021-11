Kız çocukları önyargılara ilk şutunu atıyor

Sporun hayatları değiştirebilme gücüne inanan ve sporun hangi dalı olursa olsun her zaman desteğini sürdüren adidas, Kızlar Sahada platformuyla bir araya gelerek kadın futbolunun daha da yaygınlaştırılması, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilmesi için güçlerini birleştirdi. adidas ve Kızlar Sahada’nın hayata geçirdiği “İlk Topum” projesi ile futbola gönül veren kız çocuklarına 1000 futbol topu hediye ediliyor.

Projenin başlangıcı 14 Kasım Pazar günü Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi’nde düzenlenen ve aileleriyle birlikte 50 kız çocuğunun katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Moderatörlüğünü spor spikeri Sinem Ökten’in yaptığı etkinlikte projenin detaylarını adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan ve Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Kiraz Öcal ve Melis Abacıoğlu aktardı. Çeşitli aktivitelerin de dahil edildiği buluşmada önyargılardan ve kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerden oluşan sembolik duvar yıkılırken kız çocukları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş Vodafone Kadın futbol takımından Sevgi Çınar, İrem Eren ve Melike Öztürk ile aynı sahada oynama fırsatı buldular. Maç sonunda madalyalar ile beraber katılan kız çocuklarına aşkla bağlı oldukları futbola adım atmalarında bir köprü olacak ilk topları hediye edildi.

Demircan, “Tabuları yıkan kadın sporcular esin kaynağımız”

“Sporun hayatları değiştirebilme gücüne inanan bir marka olarak böylesine anlamlı bir projede sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz” diyerek konuşmasına başlayan adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada, kadın futbolunun daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, kadınların futbol aracılığıyla güçlendirilmesine örnek olmak amacıyla toplandık. Kızlar Sahada ekibi ile uzun süredir iletişimdeyiz ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Biliyoruz ki futbola gönül vermiş kız çocuklarımız var, onları görüyoruz, onları duyuyoruz ve artık onlarla bir aradayız. Impossible Is Nothing lansman sürecimizde hem dünyadan hem de Türkiye’den, bizi temsil eden birçok başarılı kadın sporcu ile çalışma, yan yana yürüme fırsatımız oldu. Onların hayatlarını, karşılaştıkları engelleri, bu engelleri aşma yolunda düşünme şekillerini onlardan dinledik.

Maalesef en sık karşılaştığımız sorunların başında da toplumsal cinsiyet eşitsizliği geliyor. Çok sevdiğimiz spor dallarından futbol ise, bu eşitsizliğin en çok görüldüğü spor dalı. Hayat önümüze her zaman sınırlar, imkansızlıklar sunuyor gibi gözükse de çevremizde tüm ‘yapamazsın’lara, ‘olmaz’lara bir başkaldırı niteliğinde yaşayan çok kıymetli insanlar var! Onlardan aldığımız ilhamla bugün ‘İlk Topum’ projemizi hayata geçirebiliyoruz ve hep birlikte diyoruz ki ‘gelin önyargılara ilk şutu birlikte atalım!’”

Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal, “Global Gender Gap 2021 raporuna göre Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasından 156 ülke arasında 133. sırada yer alıyor, yine 2021 verilerine göre ülkemizdeki lisanslı kadın futbolcu oranı sadece %1. Dünya ve Türkiye nüfusun yarısı aktif futbol izleyicisi. Aslında sadece bu sayılara baktığımızda bile 2 tane çok önemli mesaj alıyoruz. İlki, nüfusun yarısını oluşturan, kadınların ve kız çocuklarının dâhil edilmediği bir futbol dünyası görmemiz… Bu anlamda durumumuz gerçekten vahim. Ancak diğer yandan, aynı şekilde çok büyük de bir fırsat olduğunu görüyoruz.

Kadın futboluna katılımın artırılması, kız çocuklarının güçlenmesi, eşitliğin tesis edilmesi yolunda yapılacak çok şey var. Kızlar Sahada olarak, son 5 yıldır yaptığımız çalışmaların sosyal etkisini ölçüyoruz ve görüyoruz ki bu alanda yapılan çalışmaların yarattığı sosyal etki, değişim ve dönüşüm çok yüksek. Bu noktadan hareketle, futbolu erişilebilir kılmak, kız çocuklarını çok küçük yaşlarda futbolla tanıştırmak, önyargılara ilk gollerini atmak için adidas ile çok inandığımız harika bir yolculuğa başlıyoruz. Toplumsal bir sorun olan cinsiyet eşitsizliği için her kurumun kendi adına atması gereken çok önemli adımlar olduğunu biliyoruz ve bunun için sorumluluk alarak çözümün parçası olmak isteyen adidas ailesiyle ele ele bu yola çıktığımız için gurur duyuyoruz.”

“İlk Topum” Impossible Is Nothing’in bir parçası

“İlk Topum” projesi, adidas’ın herkese kendi potansiyelini keşfetmesi ve olanaklarını yaratması yolunda ilham veren efsanevi Impossible Is Nothing felsefesinin de bir parçası olarak görülüyor. 17 yılın ardından geri dönen Impossible is Nothing, adidas’a göre diğerlerinin sadece imkansızı algıladığı dünyayı olasılıklarla görmenin bir yolu. Bu çatı kampanya kişileri, dünyanın gelecekte nasıl olabileceğini görebilmeye ve daha iyi bir geleceği gerçekleştirmeye davet ediyor.

Güç veren, ilham olan sözler ile başvuru

“İlk Topum” projesiyle kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmesi için bir fırsat yaratılırken aynı zamanda başvuru sürecinde düşünmeleri ve yaratıcılıkları da teşvik ediliyor. “Futbolu çok seviyorum, bu top benim olmalı” diyen kız çocukları, kendilerine ilham verdiğini düşündükleri cümleleriyle birlikte formu doldurarak başvurabiliyorlar. Yetişkinler ise futbol topuna ihtiyacı olduğunu düşündükleri okul adına 10’lu top seti için başvurularını gönderebiliyorlar. Jüri değerlendirmelerinin ardından, hediye toplar adrese gönderiliyor.

“İlk Topum” başvuruları 11 – 22 Kasım tarihleri arasında kizlarsahada.com/ilktopum adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.