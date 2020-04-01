Kıvanç Tatlıtuğ Corona virüs test sonucunu açıkladı

Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ'un Corona virüs testi negatif çıktı.

Başarılı sinema oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim" dedi.

"Sağlık personellerine çok teşekkür ediyorum"

Sağlık personellerine teşekkür eden Tatlıtuğ, "Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.