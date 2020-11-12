Kıtalararası F1 turu!

RedBull pilotu Alex Albon ile AlphaTauri’nin yıldızı Pierre Gasly, çekimlerin 3. ve son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi. Formula araçlarına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yarış öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı amacıyla kentin çeşitli noktalarında sürüş yapıldı. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop’u gerçekleşmiş oldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, organizasyonun ardından, “Formula 1, dokuz yıl sonra tekrar Türkiye’ye geldi. Formula 1 tabi çok kıymetli bir organizasyon. Sportif değerinin yanı sıra ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor” dedi.

Massa: Çok keyif aldım

İstanbul Park’ın kralı Felipe Massa, birtakım değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 3 kez kazanan Brezilyalı eski sürücü, “Orada neden üç pole aldığımı ve harika yarışlarla üç kez galibiyete ulaştığımı açıklamam zor. Bu tür pistleri hep sevdim” diye konuştu.