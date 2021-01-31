Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kabine toplantısının tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısında lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısısonrası ulusa seslenerek, alınan son dakika kararlarını duyuracak.

Sabah gazetesinden Hasan Ay'ın haberine göre, corona virüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak. Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız" demişti.

Kabine toplantısı işaret edilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, 'Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.

Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor. Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.