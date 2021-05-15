Kırşehir Belediyespor'un konuğu Kırklarelispor... Misli.com 2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında iki takım da yarı final için kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kırşehir Belediyespor, avantajını kullanıp yarı final biletini almak istiyor. Kırklarelispor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Normal sezonda Kırklarelispor, deplasmanda Kırşehir Belediyespor’u 3-2 yenmişti.

Kırklarelispor, Misli.com Kırmızı Grup'ta topladığı 70 puanla sezonu 4. sırada tamamladı. Kırşehir Belediyespor ise 72 puanla 3. sırada yer aldı.

Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Pazar günü Kırşehir Ahi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşma misli.com'dan naklen yayınlanacak.

Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Kırşehir Belediyespor deplasmanda 2-1 kazandı, her türlü galibiyet ve beraberlikle turu geçecek. Kırklarelispor’un 2 farkla ya da 3-2 ve 4-3 gibi gollü tek farklı galibiyetler alması gerekiyor.

Normal sezonda Kırklarelispor deplasmanda Kırşehir Belediyespor’u 3-2 yenmişti.

Kırşehir Belediyespor sahasında oynadığı son 5 maçı da kazanırken iç sahadaki son mağlubiyeti 3-2’lik skorla bu maçtaki rakipleri Kırklarelispor karşısında aldı.

Kırklarelispor son 7 deplasmanda 6 galibiyet aldı, Play-Off yarışı veren Etimesgut Belediyespor’a kaybetti.