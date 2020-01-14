Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: Turu geçmek istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, çok iyi mücadele ettiklerini ve rövanşta da aynı mücadeleyi göstererek turu geçmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir’in Süper Lig’in en güçlü ekiplerinden biri olduğunun altını çizen Erdem, şunları kaydetti:

"Rakibimizin, ikinci haftadan bu yana 17. haftaya kadar Süper Lig’de çok başarılı giden bir süreçleri var. Buraya çekinerek geldik, kupada başarılı bir şekilde o heyecanla devam ediyoruz. Bir umudumuz, heyecanımız vardı, bütün kafalar buradaydı. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Yıllardan beri kupalarda büyük maçları oynuyoruz. Başakşehir gibi Süper Lig’in güçlü bir ekibine karşı iyi bir sonuçla, kupada ilk ayağı bitirdik. Başlangıç önemli ama bitirmek daha önemi. İnşallah Kırklareli’ndeki maçta da aynı heyecan ve mücadeleyi gösterip turu geçmek istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. İnşallah son gülen de biz olacağız. Favori Başakşehir diyebilirim."

Bilgin Erdem, MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK’yı da elediklerinin hatırlatılması üzerine, "Hayallerimizde hep bunlar var, hayallerimiz devam ediyor. Hayallerimizi sürdürmeye buraya geldik. Böyle takımlar cezayı keserler, kilidi çözen takımlar. Saygı duyuyoruz ama biz de o mücadeleyi sonuna kadar kora kor oynarız. O savaşımızı da veririz. Seyircimizin, Trakya’nın desteğiyle turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.