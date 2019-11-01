Kırklarelispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-0

Süper Lig’de alt taraftan kurtulmaya çalışan Ankaragücü, Türkiye Kupası’na erken veda etti.
Yedek ve gençlerle sahaya çıkan Başkent ekibi, 2.Lig temsilcilerinden Kırklarelispor’a 1-0 yenildi.
Kırklareli’ni üst tura taşıyan gol, 30. dakikada Deniz’den geldi: 1-0.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, M.Emin Tuğral
KIRKLARELİSPOR: İbrahim 8, Davut 8, İbrahim Sürgülü 8, Emre Keleşoğlu 8, Emre Balkı 8 (Dk.89 Enis ?), Deniz 9 (Dk.77 Malik 7), Sinan 8, Serkan 8, Ömercan 7 (Dk.63 Caner Koca 7), Yüksel 8, Yusuf 8
ANKARAGÜCÜ: Furkan 5, Mehmet 5, Alihan 5, Hector Canteros 4 (Dk.61 Burak 5), Cebrail 5, Ahmet Can 5, Hasan 5, Oğuzhan 5 (Dk.71 Mahmut 4), Alper 5, Berke 5 (Dk.83 Ender ?), Sadaev 4
GOLLER: Deniz (Dk.30) (Kırklareli)
SARI: Yusuf, Emre, Enis (Kırklareli), Ahmet Sak, Alihan, Ahmet Can, Hasan (Ankaragücü)