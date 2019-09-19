Kır zinciri Göztepe

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, kötü gidişe yarın iç sahada Konyaspor önünde son vermeye çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 TL olarak açıklandı. Göz-Göz'de sakatlığı süren Reis ve hazır olmayan Hakan dışında eksik kalmadı.

Göztepe, zorlu 90 dakika öncesi ligde 2 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu sezon hiç bileği büyüklemeyen Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Konyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi. Zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarına inandığını ifade eden Tuna, "Önümüzdeki 30 haftada her maç çok önemli. Oyuncularımıza inanıyoruz" diye konuştu.

GÖZTEPE:

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Napoleoni